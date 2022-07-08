Бишкек, , 17:20 — REGNUM В Нарынской области Киргизии произошёл инцидент со стрельбой, в результате которого огнестрельные ранения получили шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении внутренних дел.

Стрельба из ружья Scott.af.mil

По имеющейся информации, ночью 7 июля около 40 жителей села Хутор-Ак-Талаа пришли к дому местного жителя, подожгли его машину «Subaru Outback» и начали громить принадлежащее ему жильё и крушить другое имущество.

Хозяин дома вышел на улицу с ружьём и выстрелил в сторону толпы, ранив нескольких погромщиков.

В итоге шестеро нападавших были госпитализированы, из них трое оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, поводом для конфликта стал земельный спор — несколько дней назад двое сельчан не поделили пастбище и подрались. Затем в разборки между спорщиками вмешались местные жители, решившие принять сторону одного из участников конфликта.

В милиции отмечают, что в целях обеспечения безопасности граждан на место вооружённого инцидента стянуты подразделения органов внутренних дел.