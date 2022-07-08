Ростов-на-Дону, 8 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Ряды футбольного клуба «Ростов» в новом сезоне может пополнить защитник «Краснодара» Евгений Чернов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации издания, Чернов усилит состав жёлто-синих на правах аренды. Как предполагается, соглашение будет подписано сроком на один год.

ИА REGNUM напоминает, что Чернов начинал клубную карьеру в команде «Томь». Затем играл за «Газовик», «Химик», «Енисей», «Зенит», «Тосно». В сезоне 2019/20 защищал цвета «Ростова», после чего перешёл в «Краснодар».