Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Американская газовая компания Cheniere Energy обратилась к Белому дому с просьбой снять с нее ограничения на выбросы загрязняющих воздух веществ, вызывающих рак. Отмечается, что ограничения вынуждают главного американского экспортера сжиженного природного газа приостановить работу на длительный период, что ставит под угрозу усилия США по наращиванию поставок в Европу, сообщает 8 июля Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Данная просьба ставит администрацию президента США Джо Байдена в непростое положение, поскольку Белый дом пытается, с одной стороны, бороться с загрязнением окружающей среды, а с другой стороны хочет помочь европейским союзникам разорвать энергетические связи с Москвой, объясняет издание.

Отмечается, что в случае отказа снять ограничения компания может остановить экспорт сжиженного природного газа на месяцы или годы. В свою очередь, продолжение работы заводов приведет к постоянным выбросам токсичных загрязняющих веществ вблизи бедных районов, которым Байден пообещал помогать.