Салехард, , 17:10 — REGNUM К ямальской смене в крымском детском лагере «Мандарин» присоединились дети из донецкого города Волновахи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В летнем лагере MSchottlander1

Планируется, что до конца лета в крымском лагере отдохнут около 500 детей из Волновахи. Расходы на проезд и проживание ребят из ДНР на южном курорте полностью взял на себя бюджет ЯНАО. До Ростова-на-Дону дети доехали на автобусе, затем пересели на поезд до Симферополя. В пути донецких ребят обеспечили питанием и медицинским сопровождением.

Всем детям выдадут индивидуальные наборы с предметами личной гигиены, панамой и футболкой, обеспечат купальниками, плавками и сланцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ямал с конца июня 2022 года помогает ДНР восстанавливать Волноваху.

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