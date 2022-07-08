Салехард, 8 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. К ямальской смене в крымском детском лагере «Мандарин» присоединились дети из донецкого города Волновахи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

MSchottlander1 В летнем лагере

Планируется, что до конца лета в крымском лагере отдохнут около 500 детей из Волновахи. Расходы на проезд и проживание ребят из ДНР на южном курорте полностью взял на себя бюджет ЯНАО. До Ростова-на-Дону дети доехали на автобусе, затем пересели на поезд до Симферополя. В пути донецких ребят обеспечили питанием и медицинским сопровождением.

Всем детям выдадут индивидуальные наборы с предметами личной гигиены, панамой и футболкой, обеспечат купальниками, плавками и сланцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ямал с конца июня 2022 года помогает ДНР восстанавливать Волноваху.