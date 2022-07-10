10 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 08:56 — REGNUM Прежде всего, первое и самое главное — возвращение домой украинских беженцев. Все остальные бонусы от ирреденты Западной Украины — это производные означенного процесса. Как только Галиция и Волынь вернуться под польские знамёна, тем самым гарантируя себя от российского вторжения и появления путинских «зелёных человечков» на улицах Львова, Самбора, Стрыя, Коломыи, Ровно и Дрогобыча — так сразу правительство Польши с облегчением сможет снять с себя все обязательства по обеспечению беженцев едой, жильём и социальными льготами. После чего последним не останется ничего другого, как собрать свои вещи и отправится на восток, туда, откуда военная буря согнала их в феврале и марте — поскольку оная буря больше им грозить не будет. Собственно, именно ради этого мы и предлагаем запустить процесс ирреденты Западной Украины — а вовсе не по причине каких-то исторических комплексов, эмоциональных заклинаний «Польский Львов!» и прочих проявлений эмпатии, как бы они ни пафосно звучали на публике. Чисто здравый смысл, никаких эмоций….

Адриан Каплун. Львов. 1946

Ну а когда Польша будет избавлена от многомиллионной армии получателей помощи — её граждане польской национальности вернут себе многое из того, что они утратили с 24 февраля сего года: нормальную медицинскую помощь (да, я помню о многонедельных очередях к специалистам, но сейчас к ним просто не попасть!), чистоту улиц и парков, традиционную немноголюдность торговых центров, и самое главное — взаимоуважение друг к другу! Украинские беженцы очень часто ведут себя дерзко, неуважительно к коренному населению, иногда нагло и нахраписто потому что они уверены, что поляки им должны, и исходя из этого, моделируют своё отношение к хозяевам дома, в котором их приютили. Понятно, что это последствия той многолетней идеологической накачки, которой подверглось всё население Украины, и которая сейчас даёт ядовитые метастазы по всей Польше — но нам от этого не легче. Из нашего дома уйдут чужие — и мы сможем облегчённо вздохнуть, хотя, наверное, и не станем делать это публично и демонстративно — всё же мы воспитанные люди….

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Если ирредента Западной Украины случится — то мы сможем вернуть назад нормальные (я не пишу — хорошие, до этого ещё очень долгий путь!) отношения с Востоком, Россией и Белоруссией. Нормальные — значит, возобновление обычных торговых операций, возвращение российских нефти и газа на польский рынок, что снизит цены на бензин и электричество до хотя бы не столь шокирующих, как сегодня, цифр. Нормальные — это значит восстановление туристического потока (а россияне и белорусы приносили немалый доход нашим гостиницам, ресторанам и прочим доходным местам!). Мы сможем на это рассчитывать, потому что станем ситуационным союзником России — ведь мы вместе с Москвой разделим Украину….

И не надо навлекать на автора кары небесные и проклятия святых и пророков — он просто озвучил реальный выход из сложившейся ситуации. Давайте говорить честно — Украина никогда не была нам другом, союз с ней нам был навязан нашими реальными суверенами из-за океана. Одобрив ирреденту Западной Украины — мы просто вернём ситуацию в рамки здравого смысла, а он — в том, что обанкротившееся государство более не способно гарантировать своим подданным безопасность и все базовые права человека, и посему должно быть упразднено за бесполезностью. Неизбежный раздел Украины между более успешными и адекватными соседями — это естественный ход вещей, к которому мы, рано или поздно, в любом случае придём. И всем от этого станет лучше — и полякам, и русским, и белорусам, и венграм, и словакам, и румынам; да и самим украинцам, кстати говоря, тоже.