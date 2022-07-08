Калуга, 8 июля 2022, 17:12 — REGNUM Встречу с делегацией Королевства Таиланд провёл губернатор Калужской области Владислав Шапша в Агентстве развития бизнеса в Калуге 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Возглавляет делегацию госпожа Нимнуал Пьевтонгнгам. Она является руководителем Wisery Company Limited (предоставление юридических и деловых консультаций по инвестированию и ведению бизнеса), заместителем руководителя Центра экономических и бизнес-исследований E-SAAN в университете Хон Каен. В числе участников — представители органов власти и бизнеса Таиланда.
Приветствуя гостей на калужской земле, Владислав Шапша отметил, что Таиланд является одним из давних партнеров России. Последние годы интерес к развитию сотрудничества растёт. За прошедшие четыре года внешнеторговый оборот Калужской области с Таиландом превысил 560 млн долларов. Из совместных проектов губернатор отметил строительство двух свиноводческих ферм компанией Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC на территории Дзержинского района.
При этом губернатор подчеркнул значимость успехов Таиланда в производстве автокомпонентов и возможность сотрудничества в данной сфере в рамках калужского автомобильного кластера.
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