Калуга, 8 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Встречу с делегацией Королевства Таиланд провёл губернатор Калужской области Владислав Шапша в Агентстве развития бизнеса в Калуге 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На встрече губернатора Владислава Шапши с делегацией Королевства Таиланд

Возглавляет делегацию госпожа Нимнуал Пьевтонгнгам. Она является руководителем Wisery Company Limited (предоставление юридических и деловых консультаций по инвестированию и ведению бизнеса), заместителем руководителя Центра экономических и бизнес-исследований E-SAAN в университете Хон Каен. В числе участников — представители органов власти и бизнеса Таиланда.

Приветствуя гостей на калужской земле, Владислав Шапша отметил, что Таиланд является одним из давних партнеров России. Последние годы интерес к развитию сотрудничества растёт. За прошедшие четыре года внешнеторговый оборот Калужской области с Таиландом превысил 560 млн долларов. Из совместных проектов губернатор отметил строительство двух свиноводческих ферм компанией Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC на территории Дзержинского района.

«Есть ряд направлений, в которых видна перспектива для расширения сотрудничества. К ним я отношу промышленные и аграрные проекты», — отметил Владислав Шапша.

При этом губернатор подчеркнул значимость успехов Таиланда в производстве автокомпонентов и возможность сотрудничества в данной сфере в рамках калужского автомобильного кластера.

«Сегодня определенные ниши в Российской Федерации освобождаются, и мы готовы стать партнёрами для выстраивания взаимовыгодных отношений. У нас всё для этого есть — и режим преференций, и режим поддержки бизнеса, и многолетний опыт», — подчеркнул калужский губернатор.