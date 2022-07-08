Рига, 8 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум.

(сс) Jorge Franganillo Рига

Рижское самоуправление больше не принимает новых беженцев с Украины, так как не хватает мест для их расселения, сообщило латвийское гостелевидение LTV.

Так, в первые дни июля 2022 года в столичный Центр поддержки беженцев с просьбой помочь с жильем обратилось свыше 200 человек, но всем им было отказано и предложено искать жилье в других муниципалитетах.

Рижская дума неоднократно пыталась найти квартировладельцев, которые готовы приютить беженцев, взамен получив возмещение от государства. Но отклик крайне небольшой — согласие дали лишь четыре владельца недвижимости, признали на гостелевидении Латвии.

Ситуацию осложняет то, что в ближайшее время из рижских отелей должны быть выселены 240 украинцев, включая стариков и детей, у которых заканчивается срок, в течение которого закон гарантирует им господдержку Латвии в поиске крова над головой. Кроме того, из всех новоприбывших в июле беженцев согласились поселиться вне Риги только 26,5%.

С 1 июля 2022 года, когда сократился объем господдержки для беженцев с Украины, покинуть места ночлега, за которые платило государство, должны примерно 3 000 украинцев, подсчитал Союз самоуправлений Латвии.