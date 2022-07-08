Москва, , 17:11 — REGNUM Законопроект, устанавливающий обязанность банков без комиссии переводить до 1,4 млн. рублей ежемесячно между вкладами гражданина в разных банках, внесен в Госдуму сенатором Николаем Журавлевым и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ подготовлен для пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денег между банками. В частности, установления повышенных тарифов за снятие наличных денежных средств, закрытие счетов, перевод денежные средств со счета физического лица, открытого в одном банке, на его же счет в другом банке.

Законопроект распространяется и на переводы с использованием системы быстрых платежей (СБР) и финансовых платформ.

Также предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами.

Кроме того, предлагается обязать банки по срочным вкладам бесплатно информировать граждан об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты истечения срока вклада. По вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, — в течение 5 календарных дней после дня наступления таких обстоятельств.

Парламентарии считают, что реализация этих изменений будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях.