Киев, , 17:04 — REGNUM Украинский суд наложил арест на активы российских компаний «Газпром», «Роснефть» и Росатом, сообщает 8 июля пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Штаб-квартира СБУ в Киеве Bibikoff

В их числе арестованы 46 объектов недвижимости, принадлежащих указанным компаниям. Уточняется, что общая стоимость арестованных активов оценивается в 2,1 млрд гривен (порядка $62 млн).

Также наложен арест «на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации — нефтяная компания «Роснефть», Росатом и ПАО «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня власти Украины арестовали имущество российских компаний: «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группа ГМС» общей стоимостью в 4,5 млрд гривен ($152,2 млн).

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