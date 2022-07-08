Таллин, 8 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Благодаря принятым на Саммите НАТО в Мадриде решениям удастся на постоянной основе разместить дополнительные подразделениясоюзников по военному альянсу не только в северной, но и южной Эстонии.

Об этом в интервью региональному изданию Tartu Postimees заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

«В Мадриде четко заявили, что Россия является угрозой и может нарушить границы стран НАТО. На саммите было решено дополнить восточный фланг НАТО конкретными подразделениями, которые должны будут действовать здесь в случае военной деятельности», — заявил он.

По словам главнокомандующего национальных Сил обороны, эстонская сторона готова принять три батальона: «Есть варианты размещения в контейнерном городке, временных казармах или палатках. По сути, уже решено, что этот потенциал следует увеличить именно в Южной Эстонии».

«Где точно, я пока не скажу», — добавил Мартин Херем.