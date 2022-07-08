Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области собрали первые 30 тонн ранних овощей — цветной и белокочанной капусты, брокколи, кабачков и 15 тонн ягодных культур, сообщили 8 июля в пресс-службе областной администрации.

lenobl.ru Сбор капусты

«В 2022 году хозяйства Ленинградской области посадили на 12% овощных культур больше плана», — напомнили в обладминистрации, уточнив, что выборочную уборку полей уже ведут хозяйства Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов.

Также собрано 15 тонн ягодных культур — клубники, жимолости.

Напомним, что по итогам 2021 года в Ленинградской области собрано 115,3 тыс. тонн тонн овощей и 245 тонн плодов и ягод.