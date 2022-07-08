Нижний Новгород, 8 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Начиная с марта, в больницы и поликлиники Нижегородской области обратились 5 356 местных жителей, которых покусали клещи. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора сегодня, 8 июля.

egor347 Осторожно, клещи!

Больше всего случаев нападения клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — там зафиксировано 545 таких случаев. Затем следует Городецкий район, где произошло 403 случая присасывания. А замыкает тройку мест наибольшей активности клещей город Дзержинск, в котором от укусов пострадали 305 человек.

Также большое количество пострадавших зарегистрировали в Московском районе — 300 укушенных клещами, Семеновском городском округе — 285, Борском городском округе — 272 и в Ленинском районе — 207.

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зафиксировали один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом — у ребенка в возрасте двух лет, а также четыре случая заболевания клещевым боррелиозом — у троих взрослых и у девятилетнего ребенка.