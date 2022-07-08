Москва, 8 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Правительство должно чувствовать себя уверенно, но видеть возможные риски, которые сохраняются от санкционного давления. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Многие риски ещё сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже так, как бы, несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, а наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, всё уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно», — заявил Путин.

«Да, мы должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются — и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда. Поэтому я прошу руководство правительства, руководителей министерств, ведомств именно из этого исходить: не относиться поверхностно к этим рискам», — отметил он.