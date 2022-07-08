8 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра обороны Германии о том, что ФРГ не может поставить Украине бронетранспортеры Fuchs в связи с необходимостью поддерживать обороноспособность бундесвера.

Оксана Переможенко, , 17:11 — REGNUM ФРГ не может поставить Украине бронетранспортеры Fuchs в связи с необходимостью поддерживать обороноспособность бундесвера. Об этом 7 июля заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем Украину всем, что возможно, и является ответственным. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии», — заявила агентству DPA глава оборонного ведомства ФРГ, комментируя возможность поставок украинской стороне бронетранспортеров Fuchs.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что оружие НАТО может попасть России, как было с французскими гаубицами. Иные также отметили, что Запад, вероятно, понимает бессмысленность поставок Киеву оружия. Были и те, кто не верит заявлению министр обороны ФРГ и считает, что поставки будут осуществлены.

«Если правда о торговле оружием, то смысл поставок? Окажется или в России, или на Ближнем Востоке», — отметила Ирина.

«После освобождения ДНР поставок вообще не будет. Это будет конец Украины», — считает Сергей.

«Украину списали», — смеется один из участников обсуждения.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну вот, западные непартнеры начали сливать Украину. Украинским воякам и СБУ надо подсуетиться, продать последнюю технику и вооружение НАТО, а то скоро продавать будет нечего», — с сарказмом написал Виталий Ф.

«И ленд-лиз скромно так замалчивают», — задумалась Виктория.

«После благодарности Макрону от Уралвагонзавода они боятся поставлять технику. Ведь она окажется у нас, и ее разберут по винтику, если она представляет интерес для оборонки», — пишет «Ветер Перемен».

«На пятый месяц СВО немцы начали что-то подозревать…» — добавил Dmitry 755.

«Вот так, помогай (не за бесплатно, конечно) украинцам техникой: либо потеряют, либо поломают, либо продадут и после этого всего, еще призывают Канаду какие-то там турбины не возвращать России… Нет худа без добра. Да, украинцы, они такие», — прокомментировал новость Александр.

«Там такой бизнес крутиться начал, а эти ливерные колбасы все обломали», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Она понимает, что если не будет русского газа, то промышленности её страны кранты, потом безработица, митинги. Ну и бронетранспортеры понадобятся для разгона митингов, а рабочих и на ходу там, скорее всего, немного», — отреагировал Сергей К.

«Когда они говорят, что не дадим, — через пару недель это всплывает на Украине», — не поверил no mercy заявлению главы министерства обороны ФРГ.

«На самом деле, оружие поставляют. А новости вбрасывают, чтобы дезинформировать Россию…» — считает Rasim M.

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