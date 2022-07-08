Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время саммита G20, что к России не может быть прежнего отношения в свете конфликта на Украине, сообщают 8 июля местные СМИ.

Энтони Блинкен President.gov.ua

Глава американской дипломатии также заявил, что якобы именно Россия виновна в глобальном кризисе продовольственной безопасности, с которым сталкиваются многие страны.

«Вы услышите это и от ряда стран, которые здесь присутствуют, и следует понимать, что к России теперь нет и не может быть прежнего отношения», — сказал представитель Госдепа США.

Напомним, что саммит G20 посвящен усилиям по преодолению глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация, что Энтони Блинкен не планирует встречаться с главой МИД Сергеем Лавровым на саммите G20.

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