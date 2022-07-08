Рига, 8 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум.

Peteraleks Даугавпилс. Вид сверху

Во вторник, 5 июля, в ресторане города Даугавпилс (второй по населению и значению город Латвии) отмечали праздник — День независимости Белоруссии. Об этом сообщил латвийский портал press. lv.

Отмечается, что ресторан был закрыт для обычных посетителей, пускали только тех, кого пригласили туда сотрудники Генерального консульства Белоруссии в Даугавпилсе. Среди приглашенных оказались мэр Андрей Элксниньш, первый вице-мэр Алексей Васильев, руководитель украинского общества Надежда Стаховская, представители бизнеса и общественных организаций города.

Издание в этой связи напомнило высказывание президента Латвии Эгилса Левитса в интервью канадскому телевидению Global News. Он сказал, что Белоруссия «действует как трамплин для нападения российских войск на Украину, поэтому Белоруссию нужно рассматривать как продолжение Кремля».

В Службе госбезопасности Латвии заявили, что в сложившейся геополитической ситуации участие должностных лиц самоуправления в мероприятиях, проводимых союзником России Белоруссией не соответствует интересам национальной безопасности.

В свою очередь, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш объясняет свой визит тем, что МИД Латвии не разорвал дипломатические отношения с Белоруссией, представительство в Даугавпилсе продолжает работать и «абсолютно нормально, если страны используют разного рода дипломатические каналы для совместной коммуникации».

«Как мэр города, я уважаю все структуры, юридические либо частные, которые в нашем городе работают и оказывают для наших жителей определенного рода услуги, в данной ситуации — консульские. Мой визит сюда непосредственно связан с тем, что в Даугавпилсе работает белорусское консульство», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что посещает «с большим удовольствием множество предприятий, организаций, мероприятий для того, чтобы заботиться об интересах наших жителей».