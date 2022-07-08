Москва, , 16:54 — REGNUM Российская биотехнологическая компания Biocad подала заявку на регистрацию в России биоаналога онкологического препарата пемролизумаб (торговое наименование «Пемброриа»), препарат может быть доступен пациентам в течение трех недель после получения регистрационного удостоверения.

Российский препарат в течение трех недель после получения регистрационного удостоверения может быть доступен пациентам в количествах, исключающих любые риски.

В компании рассказали, что ранее прошло заседание межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера. Комиссия приняла решение о наличии дефектуры или риска ее возникновения в отношении оригинального пембролизумаба производства компании Merck& Co. Inc (MSD). Согласно заключению, пембролизумаб вошел в список препаратов, в отношении которых может применяться механизм ускоренной регистрации.

«Компания пересмотрела производственные планы с учетом сложившейся ситуации с оригинальным препаратом и риском для пациентов остаться без терапии. Merck& Co. Inc неоднократно заявляла о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в России, кроме того, на рынке есть информация и случаи прекращения поставок целого ряда лекарственных препаратов этого производителя. В такой ситуации комиссия приняла абсолютно взвешенное решение, которое страхует риски пациентов и государства не только в отношении пембролизумаба, а в отношении вообще всего класса чекпойнт-ингибиторов», — говорится в сообщении пресс-службы Biocad.

Напомним, что объем рынка иммуноонкологии в России за 2021 год составил 55 млрд руб. Продажи пембролизумаба в 2021 году — 23 млрд руб. согласно данным Headway Company. На основе данных Headway количество пациентов с онкологическими заболеваниями, получивших лечение пембролизумабом, можно оценить как более 5 тыс пациентов. Выпуск на российский рынок препарата «Пемброриа» может обеспечить терапией на 25% больше пациентов без увеличения нагрузки на бюджет здравоохранения.

Полный цикл производства препарата «Пемброриа», включая синтез фармацевтической субстанции, будет осуществляться на территории РФ, позволяя обеспечивать непрерывной лекарственной терапией российских пациентов.