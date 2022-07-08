Москва, 8 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Запад пытается заместить российские энергоресурсы, однако от того легче не становится. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Однако результат таких действий ожидаем, это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе и для домохозяйств», — заявил Путин.

«Всё это ещё раз показывает, что санкционные ограничения против России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым — без преувеличения, даже катастрофическим, — последствиям на мировом энергетическом рынке», — указал он.

Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объём добычи нефти, но эти усилия вряд ли приведут к успеху, полагает президент.

«Глобальный энергорынок очень такой… спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — указал он.