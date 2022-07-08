Таллин, , 16:51 — REGNUM

Аэропорт Pexels

Высокопоставленный специалист по вопросам транспорта, представляющий Эстонию в Европейской комиссии, Хенрик Хололей констатировал, что в отрасли перелетов быстрого улучшения ситуации с отложенными рейсами не предвидится.

Как сообщил чиновник Еврокомиссии эстонскому порталу новостей гостелепрадиовещания ERR, «нужно быть готовыми к тому, что ситуация с полетами будет не такой, как во времена пандемии». «Нет смысла обещать, что завтра или через две недели все улучшится», — добавил он.

По его словам, сезон отпусков в Европе только начинается, а июль–август — два самых загруженных месяца в плане авиапутешествий: «Пик еще впереди, сейчас у нас в среднем 30 600 рейсов в день, это цифра будет расти все лето, и ясно, что это повлияет на весь летный цикл»

Хололей отметил, что проблемы с авиасообщением вызваны массовой отменой рейсов международными авиакомпаниями из-за невозможности их обслуживания. «Помимо всего прочего, есть проблемы с управлением полетами, которые в свою очередь приводят к дополнительным задержкам и усиливают этот эффект домино. И, конечно, забастовки пилотов и работников авиакомпаний», — перечислил Хололей.

Ситуацию топ-чиновник Еврокомиссии называл «идеальным штормом»: «Но, к сожалению, в центре этого шторма оказывается пассажир, который уже несколько лет ждет возможности путешествовать».

По словам Хололея, ситуация наиболее драматична в амстердамском аэропорту Схипхол, Дублине и во Франкфурте, а аэропорты Хельсинки, Фьюмичино в Риме и Барахас в Мадриде находятся в лучшем положении.

Отвечая на вопрос, что может сделать Еврокомиссия для решения проблем, Хололей отметил, что, поскольку аэропорты и авиакомпании являются частными компаниями, а процедуры безопасности во многом являются компетенцией государств, роль ЕС, в основном, заключается в обмене информацией.