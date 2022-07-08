Челябинск, , 16:51 — REGNUM На Урале преступная группа незаконно перевела больше 45 тыс. евро (более 4 млн рублей) на счета нерезидентов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Схему нелегального вывода денег пресекли Челябинские таможенники. Подозреваемые перечисляли деньги под видом поставки промышленного оборудования — на подставное лицо по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Они предоставляли недостоверные сведения о целях, основаниях и назначении переводов.

В отношении участников преступной группы возбудили два уголовных дела. Устанавливаются все участники преступной группы. Виновным грозит до пяти лет колонии.