Токио, 8 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Задержанный на месте покушения Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, полностью признал свою вину в ходе допроса полицейскими, сообщает 8 июля пресс-служба полиции префектуры Нара.

En.kremlin.ru Синдзо Абэ

Отмечено, что на сегодняшний день все выясненные подробности не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, в Абэ стреляли из кустарного оружия во время его предвыборного выступления в японском городе Нара.

Два выстрела произвел 41-летний Тэцуя Ямагами, сразу же задержанный полицией.

Абэ был доставлен в больницу в критическом состоянии и через некоторое время умер.