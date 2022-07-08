Александр Полегенько,
8 июля 2022, 17:21 — REGNUM Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя в День семьи, любви и верности, 8 июля. Вместе с новоиспечёнными супругами в праздничном троллейбусе проехал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.
Троллейбус для молодожёнов в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус катал по городу пары, которые решили вступить в брак именно в День семьи, любви и верности. Первыми прокатились четыре пары молодожёнов.
Праздничный стол
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничный стол
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничный стол
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничный стол
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус был празднично украшен не только снаружи, но и внутри: для молодожёнов приготовили праздничные закуски и, конечно, крымское шампанское.
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохожие фотографировали проезжающий мимо автобус
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничное настроение создавали и артисты, которые поздравили виновников торжества. Радовались за молодых и просто прохожие, которые встречали троллейбус.
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Билет на право проезда в счастливом троллейбусе по свадебному маршруту
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молодожёны с билетами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Развлекательная программа
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя весь день
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Невеста
Александр Полегенько © ИА REGNUM