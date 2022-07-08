8 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:21 — REGNUM Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя в День семьи, любви и верности, 8 июля. Вместе с новоиспечёнными супругами в праздничном троллейбусе проехал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Троллейбус для молодожёнов в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус катал по городу пары, которые решили вступить в брак именно в День семьи, любви и верности. Первыми прокатились четыре пары молодожёнов.

Праздничный стол Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный стол Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничный стол Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный стол Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус был празднично украшен не только снаружи, но и внутри: для молодожёнов приготовили праздничные закуски и, конечно, крымское шампанское.

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прохожие фотографировали проезжающий мимо автобус Александр Полегенько © ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное настроение создавали и артисты, которые поздравили виновников торжества. Радовались за молодых и просто прохожие, которые встречали троллейбус.

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Билет на право проезда в счастливом троллейбусе по свадебному маршруту Александр Полегенько © ИА REGNUM Молодожёны с билетами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Развлекательная программа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости Александр Полегенько © ИА REGNUM

Троллейбус для молодожёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM