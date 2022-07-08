Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга сопроводят футбольных болельщиков «Спартака» на стадион «Газпром Арена», где 9 июля состоится матч московского клуба с «Зенитом».

Полицейский Evgeniy Isaev

Об этом сообщило 8 июля петербургское интернет-издание «Фонтанка».

Напомним, 9 июля в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге состоится открытие нового российского футбольного сезона. В матче Olimpbet Суперкубок России встретятся чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

Из-за давних напряжённых отношений фанатов сине-бело-голубых и красно-белых в Северной столице усилена работа правоохранительных органов с вечера 8 июля. Так, сотрудники будут встречать фанатов, прибывающих на поездах и электричках из Москвы, а также сопроводят от Тосно (Ленобласть) автобусы с приезжающими на матч.

«Первых гостей Петербурга довезут до места ночевки, а тех, кто приедет завтра в районе обеда, — до стадиона», — говорится в сообщении.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов обеспечивают правопорядок в Петербурге во все дни футбольных матчей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в целях обеспечения безопасности пассажиров ближайшая к стадиону станция метро «Зенит» не будет работать на вход и выход 9 июля с 16:00 до 21:00 мск.

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