Рига, 8 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум.

Pixabay.com Медицина и деньги

С учетом растущих затрат цены на услуги в частном здравоохранении Латвии увеличатся минимум на 20%, сообщил в интервью местному телеканалу TV3 руководитель Ассоциации работодателей здравоохранения Марис Ревалдс.

Ревалдс отметил, что рост цен стал неизбежен, так как частные медицинские учреждения испытывают давление из-за подорожания энергоресурсов, различных материалов и давления со стороны врачей и медперсонала, требующих повышения заработной платы.

«Совершенно точно могу сказать, что, возможно, этой осенью рост цен может приблизиться к 20% и больше, обгоняя инфляцию», — сказал Ревалдс.

В то же время руководитель Ассоциации работодателей здравоохранения отметил, что многие люди по-прежнему не могут позволить себе посещать специалистов из-за их недоступности и дороговизны услуг. Ситуацию усугубила и пандемия коронавируса Covid-19.