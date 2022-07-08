Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Санкт-Петербург начал заранее готовиться к зимнему сезону. Одно из крупнейших дорожных предприятий города — СПб ГУДП «Центр» — закупит 45 тыс. тонн технической соли. Соответствующий лот 8 июля появился на сайте госзакупок.

Соль техническая all.biz

Предприятие «Центр» опубликовало заявку на поиск поставщика крупной партии технической соли (концентрат минеральный — галит, обработанный антислеживателем). Цена сделки составит чуть более 319 млн рублей.

Соль привезут на специальные городские склады, которые расположены по следующим адресам: Шкиперский проток, д.16А, Михайловский пер. д.4 Б, Решетникова ул. д.20, Старообрядческая ул. д.5, Салова ул. д.62, 2-й Луч ул. д.5, Свирская ул. д.17, Софийская ул. д. 56 корп. 3 и Прилукская ул. д.39. При этом минерал будет поступать партиями. В первой придёт десять тысяч тонн, во второй — 20 тыс. тонн, а в третьей — оставшиеся 15 тыс. тонн.

Приём заявок на участие в конкурсе завершится 25 июля 2022 года. Итоги подведут 1 августа.

Напомним, что Петербург уже получает новую дорожную технику для уборки в зимний период. Ставку сделали на импортозамещение, поэтому поставщиком выступил завод АО НПО «Плавский» из Тулы.

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