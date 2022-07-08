Москва, 8 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. На фоне общемирового продовольственного кризиса Россия смогла сохранить продовольственную безопасность. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Отрасль демонстрирует очень хорошие темпы развития и качество этого развития. Всё это очевидно видим и хотим желать производителям хорошей результативной работы и в этом году — это одна из, абсолютно точно, базовых отраслей производства», — заявил Путин.

Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряжённой, отметил президент.

«В первую очередь мы должны воспользоваться результатом труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить российских рынок всеми базовыми продуктами питания, и уделить необходимое внимание отрасли переработки», — подчеркнул он.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании отметил, что объём зерновых планируется на уровне 130 млн тонн, масличные — 22,6 млн тонн, по сахарной свекле — более 41,5 млн тонн, по картофелю — 6,8 млн тонн, по овощам открытого грунта — 5,2 млн тонн.