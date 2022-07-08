Москва, 8 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Победители конкурса «Лидеры России» встретились с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Как заявил сам Буцаев, встреча в рамках проекта «Завтрак с Наставником» клуба «Эльбрус» прошла замечательно — зарядила участников как профессионально, так и эмоционально.

Prikhodov Денис Буцаев

«И вопросы участников, и тот интерес, который проявляется к отрасли, не могли оставить меня равнодушным. Многие вопросы «Лидеров России» были очень глубокие — со знанием, с желанием участвовать в экологическом движении в разных направлениях: волонтерство, создание инфраструктуры, технологии, научные разработки. Я еще раз убедился, что конкурс «Лидеры России» выявляет талантливых, умных и прогрессивных людей», — отметил он.

Советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор», суперфиналист конкурса «Лидеры России» Михаил Панченко подчеркнул, что участники спрашивали о инфраструктуре оборота отходов, о средствах и ресурсах, выделяемых на строительство этой инфраструктуры, о географии экотехнопарков, комплексов переработки отходов. По его словам, зашла речь и о просвещении, поведении и вовлечении граждан в экологическую повестку, о нормативной базе, результатах работы ППК РЭФ за 2021 год и планах на следующие. Касались вопросов легкой инфраструктуры, типовых решений по раздельному сбору отходов.

Он напомнил, что его наставником после участия в конкурсе «Лидеры России» стал Михаил Мишустин. »В рамках проекта «Наставничество» мне удалось поработать в некоммерческой организации, связанной с просвещением в сфере налогообложения в его команде. Я считаю, что получение в наставники управленца крупного государственного калибра — основное преимущество, которое получает участник конкурса «Лидеры России», — добавил Панченко.

Отметим, что основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия.