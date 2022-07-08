Нижний Новгород, , 16:39 — REGNUM Министерство транспорта Нижегородской области вынесло на общественное обсуждение законопроект о введении ряда запретов, касающихся поведения пассажиров общественного транспорта.

Нарушение тишины Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1977. СССР

Региональные власти хотят ввести штрафы за прослушивание музыки и просмотр видеороликов без наушников в метро, на канатной дороге и на фуникулёре.

Предлагается запретить провозить в общественном транспорте мелких животных и птиц без клеток, а крупных собак — без намордников и поводков. Исключением должны будут стать только собаки-поводыри.

Также на станциях нижегородского метрополитена нельзя будет передвигаться на мотоциклах, самокатах, велосипедах и роликах.

Кроме того, планируется запретить пассажирам появляться в общественном транспорте в пачкающейся или дурно пахнущей одежде, а также с напитками, мороженым и любыми другими предметами, которые могут испачкать находящихся рядом людей.

Штрафы за такие нарушения предлагают установить на уровне от 500 до 2 000 рублей.