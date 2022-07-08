Даугавпилс, Латвия, , 16:39 — REGNUM Министр защиты окружающей среды и регионального развития Латвии Артурс Томс Плешс потребовал объяснений от мэра Даугавпилса (Двинска) Андрея Элксниньша, который посетил мероприятие Генерального консульства Белоруссии в его городе. Мероприятие было посвящено Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.

Плешс написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о недопустимости контактов с белорусской стороной. «Сотрудничество с этими режимами невозможно. Это угроза национальной безопасности и мэр Даугавпилса должен немедленно предоставить объяснения», — передаёт слова министра издание «Дельфи».

В ответ Элксниньш заявил журналистам, что дипломатическое представительство Белоруссии в Даугавпилсе продолжает свою работу несмотря на какие-либо заявления. И он «с большой радостью посещает многие мероприятия, организации, события, в первую очередь для того, чтобы заботиться об интересах жителей».

Ситуацию прокомментировали Служба госбезопасности (СГБ) и министерство иностранных дел Латвии. В СГБ заявили, что участие должностных лиц Латвии в мероприятиях, которые проводит «страна-агрессор» Российская Федерация и её союзник Белоруссия, не отвечает интересам национальной безопасности Латвии.

Как заявила представитель МИД Латвии Солвита Мартинсоне, генеральному консульству Белоруссии в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия, но государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них.

«Латвийская пресса, в лице даугавпилсского издания Chayka. lv и латвийского телевидения ReTV, фактически обвиняет меня едва ли не в измене родине! Моя встреча с генеральным консулом Республики Беларусь, который пригласил меня как мэра города на празднование Дня независимости своей страны, оценена опрошенными журналистами госчиновниками, как действие, «не отвечающее интересам национальной безопасности страны», — написал в ответ Элксниньш на своей странице в Facebook.

По словам мэра, в Даугавпилсе живут сотни граждан Белоруссии и тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии.