Рига, 8 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум.

Diena.lv ВС Латвии

Для возвращения в Латвии всеобщей воинской повинности потребуется до 800 млн евро, а затем ежегодно потребуется около 120 млн евро. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, сообщил латвийский портал bb. lv.

Калниньш считает, что латвийские вооруженные силы все же должны комплектоваться на добровольной основе, но цель новой инициативы — обучить военному делу как можно более широкую часть общества, чтобы люди имели военную подготовку.

Как ранее объявило минобороны Латвии, всеобщая военная служба будет постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.

Призывы планируются два раза в год — 1 января и 1 июля. Призывникам будут предложены четыре вида службы: простая военная служба, служба в ополчении «Земессардзе» в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативная служба в учреждениях министерств внутренних дел, здравоохранения и благосостояния.

Минобороны хочет, чтобы длительность военной службы составляла 11 месяцев. На военную службу будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины смогут служить добровольно.