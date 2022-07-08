Вашингтон, 8 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Экс-президент США Джимми Картер и его супруга Розалинн Картер отметили 76-ю годовщину свадьбы, сообщает 8 июля Fox News.

Lauren Gerson Джимми Картер

Их свадьба состоялась 7 июля 1946 года. На сегодняшний день 97-летний Картер и 94-летняя Розалинн являются самой долгоживущей президентской парой в истории США.

В 2021 году Картеры устроили крупную вечеринку в честь своей годовщины, однако на этот раз супруги отказались от бурных празднований и решили провести время в тишине в своем доме в Джорджии.

Напомним, что президентство Джимми Картера до сих пор вызывает споры среди американцев.