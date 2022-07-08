Тюмень, 8 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Возобновляется автомобильное сообщение между Тюменской областью и Казахстаном через пункт пропуска «Казанское» с 11 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Граница

Сообщение было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Сопредельный пункт пропуска пропускного пункта «Казанское» — Кызыл-Жар в Казахстане.