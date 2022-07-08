Воронеж, , 16:31 — REGNUM Тариф на проезд в общественном транспорте вырастет уже в 2022 году. Об этом заявил глава администрации Воронежа Вадим Кстенин 8 июля.

Воронежский автобус Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Сейчас мы имеем один из самых низких в России тарифов, и в этом году его необходимо будет поднимать — не только для того, чтобы пассажирский транспорт продолжал обновляться, а чтобы отрасль в принципе могла функционировать», — приводит пресс-служба мэрии слова Кстенина.

Мэр пояснил, что ранее у администрации города была «договорённость» с перевозчиками.

«Они будут обновлять автопарки, а мы будем давать возможность компенсировать расходы за счет постепенного небольшого роста тарифов. Но два предыдущих года — это ковидные годы, экономически сложные. И мы не могли себе позволить допустить поднятия тарифов, когда у людей значительные финансовые трудности. Поэтому процесс обновления пассажирского транспорта приостановился», — уточнил мэр.

При этом неделей ранее руководитель департамента регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов заявил, что повышения тарифов на проезд в областном центре не планируется.

«В этом году нам поступали документы от перевозчиков и администрации о повышении тарифов, мы отказали, потому что обоснования не было», — сказал Бажанов (цитата по «Коммерсантъ-Воронеж»), подчеркнув, что «пока повышение тарифов не планируется».

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз в Воронеже тариф на проезд в общественном транспорте в конце октября 2019 года — с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному. Именно необходимостью транспортной реформы власти тогда, традиционно, объяснили увеличение тарифов.

Добавим также, что в Воронеже, в отличие от других городов с более высокими тарифами, на которые ссылаются городские чиновники, отсутствует льготный проезд для социально незащищённых категорий населения.