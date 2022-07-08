Мэр Воронежа заявил о повышении тарифа на проезд
Воронеж, 8 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Тариф на проезд в общественном транспорте вырастет уже в 2022 году. Об этом заявил глава администрации Воронежа Вадим Кстенин 8 июля.
Мэр пояснил, что ранее у администрации города была «договорённость» с перевозчиками.
При этом неделей ранее руководитель департамента регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов заявил, что повышения тарифов на проезд в областном центре не планируется.
Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз в Воронеже тариф на проезд в общественном транспорте в конце октября 2019 года — с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному. Именно необходимостью транспортной реформы власти тогда, традиционно, объяснили увеличение тарифов.
Добавим также, что в Воронеже, в отличие от других городов с более высокими тарифами, на которые ссылаются городские чиновники, отсутствует льготный проезд для социально незащищённых категорий населения.