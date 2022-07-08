Волгоград, 8 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Двух жителей Свердловской области подозревают в сбыте сильнодействующих веществ в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе регионального УМВД.

https://34.мвд. рф/ Изъятые наркотики

По данным следствия, закладчики, 17-летняя девушка и 19-летний молодой человек, приехали в Волгоград, сняли жильё в Центральном районе. Там они начали фасовать наркотики, получаемые от интернет-продавцов, и раскладывать их по тайникам. В их квартире оперативники изъяли несколько десятков свёртков с расфасованным сильнодействующим синтетическим средством, весы и пакеты, а на территории Тракторозаводского района обнаружены закладки наркотиков.

Материалы полиции направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.