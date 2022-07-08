Багаевский район, Ростовская область, , 16:30 — REGNUM В Багаевском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, устроившей в декабре 2021 года пьяное ДТП. В результате дорожной аварии погибла её пятимесячная дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 8 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что пьяная женщина села за руль с младенцем на руках. Двигаясь вечером по станице Багаевской, мать проявила преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и её изменениям, выехав за пределы проезжей части, столкнулась с деревом. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от которых спустя два дня скончалась.

Суд назначил женщине два года и шесть месяцев колонии-поселения, а также запретил три года управлять транспортом.

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