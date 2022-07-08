Пекин, 8 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. США являются «самой большой угрозой стабильности и развитию во всем мире», заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь после того, как ФБР объявило, что Пекин представляет «самую большую долгосрочную угрозу экономической и национальной безопасности» Соединённых Штатов. Об этом 8 июля сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Соответствующие американские политики раздувают так называемую китайскую угрозу, чтобы очернить и напасть на Китай», — сказал Чжао журналистам во время ежедневного брифинга.

Между тем, добавил он, «факты очевидно доказали, что США являются самой большой угрозой миру, стабильности и развитию во всем мире».

Напомним, ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил во время заседания в Лондоне в здании MI5, что Китай представляет для США и Великобритании «сложную, продолжительную и всепроникающую опасность».