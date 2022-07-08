Лос-Анджелес, США, 8 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Американская певица Doja Cat раскритиковала актёра Ноа Шнаппа, который известен по роли Уилла в сериале «Очень странные дела». Об этом 8 июля пишет Billboard.

Цитата из клипа Doja Cat Doja Cat

Причиной негативных комментариев певицы в адрес актёра стало то, что он опубликовал в своих соцсетях их личную переписку. «Честно говоря, он ребёнок… Когда ты такой молодой, ты делаешь ошибки, делаешь глупости… Ты должен делать такие вещи, чтобы знать, что не стоит делать этого в будущем», — говорила она.

Ранее Ноа Шнапп в своих соцсетях опубликовал скриншот переписки с Doja Cat, в которой певица спрашивала его о личной жизни его коллеги — актёра Джозефа Куинна, сыгравшего Эдди в шоу «Очень странные дела». Артистка интересовалась, есть ли у Куинна девушка.