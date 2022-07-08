Москва, 8 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Для детей участников СВО выделена специальная квота на поступление в вузы. Об этом 8 июля заявил глава Миннауки РФ Валерий Фальков на совещании с членами правительства с президентом России.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«Выделена специальная квота в объёме 10% от всех бюджетных мест для поступления в вузы детей участников СВО», — заявил Фальков.

«Они поступают в упрощенном порядке на основании в одном случае внутренних испытаний, в другом — вообще без вступительных испытаний», — указал он.