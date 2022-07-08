Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Петербургского градозащитника Александра Кононова вновь задерживали в Санкт-Петербурге, на этот раз из-за сообщения неизвестного гражданина. Об этом рассказала 8 июля ИА REGNUM градозащитник, юрист Анна Капитонова.

Александр Кононов в суде по административному делу объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб

Напомним, в конце июня Ленинский районный суд Санкт-Петербурга по решению Санкт-Петербургского городского суда заново рассмотрел административное дело в отношении Александра Кононова, которого привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Районный суд Петербурга вновь оштрафовал Кононова на 40 тыс. рублей за посты в социальных сетях о специальной военной операции России на Украине. Мнение Кононова признали дискредитирующими ВС РФ, несмотря на то, что первое решение районного суда горсуд отменил.

Спустя чуть больше недели после вынесения решения по административному делу Александр Кононов снова был задержан для опроса по материалам проверки. Как уточнила ИА REGNUM собеседница агентства, градозащитника отвели в отдел полиции №2.

«Ничего не вменяли. В отделе продержали около часа пока не приехал адвокат, после чего отпустили. Причины задержания неизвестны, но говорят, проверка по доносу неизвестного», — отметила Капитонова.

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