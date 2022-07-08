Таллин, 8 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум.

Футбол

В первом матче стартового отборочного раунда Лиги конференций УЕФА футболисты эстонского клуба «Пайде» стали авторами настоящей сенсации, обыграв в гостях «Динамо» Тбилиси — 3:2. Об этом сообщило эстонское «Радио 4».

Отмечается, что по ходу встречи пайдесцы дважды уступали в счете, но сумели переломить ход игры. У гостей отличились Сийм Лутс, Эбрима Сингатех и забивший победный гол на 89-й минуте Кристофер Пихт.

«Пайде», который третий год подряд выступает в еврокубках, одержал свою первую победу на европейской арене. Кроме того, это первая гостевая победа эстонских клубов над известным грузинским клубом в истории еврокубков.

Еще один представитель Эстонии в Лиги конференций, чемпион страны таллинская «Флора» в домашнем матче первого раунда турнира обыграла финский «Сейняйоки» — 1:0.

Ответные игры эстонские команды проведут 14 июля. Пайдесцы примут «Динамо» на Приморском стадионе в Пярну (западная Эстония).