Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Более 25 сотрудников покинули администрацию президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис всего за полтора года работы, при этом кадровые изменения произошли среди ключевых членов штаба Белого дома, сообщает 8 июля Fox News.

Джо Байден и Камала Харрис

Всего за несколько месяцев до промежуточных выборов Белый дом объявил, что Кейт Бедингфилд, директор по коммуникациям и ключевой стратег президентской кампании Байдена, покинет пост в конце июля.

Помимо этого Белый дом при Байдене покинули советник и помощник президента Дана Ремус, заместитель директора Национального экономического совета и заместитель помощника президента Дэвид Камин, заместитель директора по коммуникациям и специальный помощник президента Пили Тобар, координатор по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс, директор Управления научно-технической политики и науки Эрик Ландер.

До этого глава пресс-службы Харрис Симон Сандерс также покинула свой пост. Впервые о кадровых изменениях в офисе вице-президента стало известно на фоне сообщений о напряженности в Белом доме между Харрис и Байденом.

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