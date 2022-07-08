Великий Новгород, 8 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Флагманом в сфере социальных вопросов среди регионов России признали Новгородскую область. Роль региона оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на круглом столе по социальной политике

В Новгородской области состоялся круглый стол по социальной политике в раках выездного заседания комитета Госдумы. Практики помощи гражданам обсуждали депутаты новой волны от фракции «Единая Россия», губернатор региона Андрей Никитин, депутаты областной Думы и члены правительства Новгородской области.

«Мне очень хотелось пригласить коллег именно сюда, в один из своих выборных регионов. Поскольку Новгородская область во многих социальных вопросах — флагман», — отметила Цунаева.

Участники круглого стола обсудили методы и меры поддержки граждан в регионах. При этом такие практики внедряются и на федеральном уровне. В связи с этим губернатор Андрей Никитин оценил работу в этом направлении. По данным губернатора, статья расходов на соцподдержку в региональном бюджете возросла за счёт получения федеральных средств. Если в допандемийный период, в 2019 году, они составили 1,7 млрд рублей, то в 2022 — уже 4,2 млрд рублей.

Также обсудили практику Ростовской области в этом направлении. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что в регионе обращают внимание на социальную адаптацию и сопровождение семей, которые воспитывают детей с особыми потребностями.

Стенякина предложила пересмотреть условия содержания учреждений, которые занимаются комплексной реабилитацией детей-инвалидов. В Ростовской области такие услуги предоставляют лишь две организации, что не удовлетворяет существующий спрос.

«Необходимо содержание подобных учреждений либо перевести на федеральный уровень, либо выделять дотации субъектам. Предлагаю разработать отдельную программу по созданию таких центров в регионах для сокращения времени ожидания столь необходимой реабилитации для детей», — сказала Стенякина.

Напомним, что в этом году в России ввели дополнительную помощь семьям с низким уровнем дохода. Теперь ежемесячные выплаты начисляют за детей в возрасте от восьми до 17 лет.