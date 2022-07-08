Челябинск, , 16:21 — REGNUM Открытие выставки лидера челябинского авангарда Льва Гутовского состоялось 7 июля в Александровском зале Музея изобразительных искусств. Посетителям пообещали провокационные инсталляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие выставки Льва Гутовского «Из ниоткуда в никуда» 7 июля 2022 года © ИА REGNUM

На выставке под названием «Из ниоткуда в никуда» зритель полностью свободен в своих действиях. Предметы можно трогать, при этом авторской трактовки нет — интерпретировать арт-объекты придётся самим.

Есть здесь резиновые вантузы, купальники и детские комбинезоны, гора пуговиц… Искусство художника Гутовского классифицировать сложно, оно вооружено «абсурдом, иронией и тонким юмором», отмечают организаторы выставки.

В экспозиции — работы не только Гутовского, но и других творцов андеграундного искусства © ИА REGNUM

В экспозиции — работы не только Гутовского, но и других творцов андеграундного искусства. Выставка продлится всего десять дней — до 17 июля. Сопровождать её будут лекции, импровизации, перформанс и музыкальные концерты.