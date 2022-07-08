* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Крыма, вступившим в 2017 году в ряды «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 8 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что члены крымской ячейки террористической организации вели пропаганду среди местного населения, вербовали новых участников, а также вели скрытную антиконституционную деятельность. Так, 20 января 2017 года в мечети они приняли участие «в агитационно-пропагандистском занятии по доведению политической обстановки в Сирии».

В ходе обысков у крымчан, задержанных 17 февраля 2021 года, были изъяты печатные и электронные носители информации, посвященные деятельности «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещённая экстремистская литература.

Каждому из участников группировки назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Первые 3,5 года они будут отбывать в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил.