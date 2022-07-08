Таллин, , 16:13 — REGNUM

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Эстонский музыкант, общественный и религиозный деятель Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке «Романс». Об этом Тынис Мяги сообщил российскому изданию «Коммерсантъ».

В сентябре 2022 года Мяги намерен представить альбом в Нарве в рамках традиционных дней оперы. Отмечается, что песня, давшая название альбому, была создана для спектакля «Три сестры» в постановке таллинского драматического театра, где участвовал Мяги.

«В период пандемии я обнаружил, что у меня много песен, похожих на романсы и блюзы. Блюз нужно петь на английском языке, шансон — на французском, а романс — на русском. Язык - это тоже музыка», — отметил певец и музыкант.

По его словам, несмотря на нынешнюю трудную геополитическую ситуацию, от идеи выпустить альбом на русском языке он решил не отказываться.

«Действительно, время странное и ужасное. Но мысли такой не было. Я люблю русскую культуру. Мне нравятся Чехов, Бунин, Булгаков. Я читаю Николая Бердяева. Я люблю Римского-Корсакова и Шостаковича. Я люблю Андрея Тарковского и российскую рок-музыку», — подчеркнул тынис Мяги.

По этой причине на альбоме звучат «песни друзей», как отметил Мяги, — группы «Воскресение» и покойного Виктора Резникова: «Я не могу себе представить, чтобы русского языка не было. Политика — это политика, а культура — это культура», — заключил Тынис Мяги.