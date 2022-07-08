Москва, 8 июля 2022, 16:12 — REGNUM Юань по-прежнему остается ограниченным инвестиционным активом, довольно закрытой резервной валютой, зависимой от валютных ограничений Народного банка Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Китайский юань
Китайский юань
pixabay.com

«Отсутствие на данный момент инвестиционных инструментов под юани на российском рынке остается пока существенным недостатком покупки этой валюты, — сказала Степанова. — Высокая волатильность юаня также имеет свои риски, хотя следует признать, что волатильность юаня ниже, чем рубля, доллара, евро. Пока еще не развиты инструменты валютного, процентного и ценового хеджирования на операции с юанем. Но по мере роста ликвидности китайской валюты и объемов торговли с Китаем довольно быстро появятся инструменты страхования валютных и прочих рисков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Степановой, процесс сильного укрепления рубля подошел к концу.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист посоветовала жителям РФ переложить часть сбережений в юани