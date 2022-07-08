Москва, 8 июля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Юань по-прежнему остается ограниченным инвестиционным активом, довольно закрытой резервной валютой, зависимой от валютных ограничений Народного банка Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Отсутствие на данный момент инвестиционных инструментов под юани на российском рынке остается пока существенным недостатком покупки этой валюты, — сказала Степанова. — Высокая волатильность юаня также имеет свои риски, хотя следует признать, что волатильность юаня ниже, чем рубля, доллара, евро. Пока еще не развиты инструменты валютного, процентного и ценового хеджирования на операции с юанем. Но по мере роста ликвидности китайской валюты и объемов торговли с Китаем довольно быстро появятся инструменты страхования валютных и прочих рисков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Степановой, процесс сильного укрепления рубля подошел к концу.